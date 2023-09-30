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Çorum'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Çorum'da İ. G. idaresindeki otomobil ile H.H.'nin kullandığı motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.