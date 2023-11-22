Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Çorum'da E. S. idaresindeki otomobil ile E. G'nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
E. S. idaresindeki 19 ACD 765 plakalı otomobil ile E. G'nin kullandığı 05 ACG 234 plakalı motosiklet Kale Mahallesi Hamit Duran Caddesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil