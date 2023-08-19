Çorum'da otomobilin şarampole devrildiği kazada 4 kişi yaralandı

Şahinur B. (61) idaresindeki 19 ABP 546 plakalı otomobil, Çorum-Ankara kara yolu Kiranlık köyü yakınlarında şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile birlikte yaralanan Kevser B. (87), Sümran B. (49) ve Emine T. (55), sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.