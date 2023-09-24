Çorum'da Otomobilin Motor Kısmında Yangın Çıktı

Çorum'da seyir halinde bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Yol kenarına çekilen otomobil, sürücü tarafından söndürüldü. Olay Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi.

Seyir halindeki otomobil yandı

ÇORUM - Çorum'da seyir halinde bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Yol kenarına çekilen otomobil, sürücü tarafından söndürüldü.

Olay Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 06 M 1543 plakalı otomobilin motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan çıkan dumanları gören sürücü, aracını yol kenarına çekerek yangına müdahale etti.

Çıkan yangın araç sürücüsü tarafından söndürülürken, yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekibi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, itfaiye ekipleri ise yanan araçta inceleme yaptılar.