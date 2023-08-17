Çorum'da otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti
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Çorum'da meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, babası ise yaralandı. Kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi.
Çorum'da otomobilin devrilmesi sonucu sürücünün öldüğü, babasının da yaralandığı kaza, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.
Can Keser (25) idaresindeki 19 TP 492 plakalı otomobil, Samsun- Ankara kara yolu Çorum Burunçiftlik Kavşağı'nda sinyalizasyon direğine çarparak takla attı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, yanında bulunan babası Muzaffer Keser (56) yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı KGYS kameralarınca kaydedildi.