Çorum'da Otomobil Takla Attı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı

ÇORUM - Çorum'da bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yoldan çıktı.

Olay Çamlık 1. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.B. yönetimindeki 19 SC 712 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, otomobil çekici yardımıyla takla attığı yerden kurtarıldı.

Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.