Çorum'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi ve 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca-Çorum karayolu İbrahim köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaca istikametinde seyir halinde olan Aslıhan K. yönetimindeki 06 AS 360 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yol şarampole devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan Havva K. yaralandı. 1 İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.