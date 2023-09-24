Çorum'da otomobil refüje çıktı, 1 kişi yaralandı

Çorum'da otomobilin refüje çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay Çorum- Samsun Karayolu Palabıyık Köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 AAN 593 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada araç içerisinde yolcu olarak bulunan Zehra G. (50) yaralandı. Yaralı kadın sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM