Çorum'da Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti, Babası Yaralandı

Çorum'da meydana gelen otomobil kazasında sürücü hayatını kaybetti, babası ise yaralandı. Kazada otomobil sinyalizasyon direğine çarparak takla attı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.