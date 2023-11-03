Çorum'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Çorum'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, Cemilbey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz K. idaresindeki 19 BE 719 plakalı hafif ticari araç ile Mustafa Ç. idaresindeki 05 DZ 147 plakalı otomobil cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Ç., aynı aileden Nuray Ç., Merve Ç., Melike Ç., ile Zübeyde Ç. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan hafif ticari araç ve otomobil çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM