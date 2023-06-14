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Çorum'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

Otomobil Haberleri

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

ÇORUM - Çorum'da, otomobil ile hafif ticarin aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çamlık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arap Can İ. yönetimindeki 19 ACN 075 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halinde olan Ozan D. idaresindeki 06 FK 7986 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Emircan Ç. yaralandı. Yaralı şahıs sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eray Uzun - Otomobil

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