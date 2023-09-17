Çorum'da Otomobil Çarpışması: Sürücüler Yaralandı
Çorum'da Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, N.K. ve S.T. isimli sürücüler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
N.K. idaresindeki 19 ADC 062 plakalı otomobil ile S.T.'nin kullandığı 19 FH 051 plakalı otomobil Bahçelievler Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil