Çorum'da Otomobil Çarpışması: Sürücüler Yaralandı

Çorum'da Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, N.K. ve S.T. isimli sürücüler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.