Çorum'da Otomobil Çarpışması: 1 Kişi Yaralandı

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, E.E. yönetimindeki 19 KU 614 plakalı otomobil ile E.S. yönetimindeki 19 ADK 656 plakalı otomobil Küçük Sanayi 75. Sokak üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilde savruldu. Kazada yaralanan sürücü E.S., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM