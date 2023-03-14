Meteorolojiden yapılan hava tahmin raporu sonrası Çorum'da yaşayanlar Çorum'da kar yağışı nedeniyle kar tatil olup olmadığını merak etti. Peki, Çorum'da okullar tatil mi? 14 Mart Salı Çorum'da okul yok mu?

Bazı bölgelerde görülen kar yağı etkisini artırırken bu gölgelere yaşayanlar kar tatil olup olmadığını merak etti Peki, Çorum'daokullar tatil mi? 14 Mart Salı Çorum'da okul yok mu?

ÇORUM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Mecitözü Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlçemiz genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle 14.03.2023 Salı günü bir gün süreyle tüm okullar tatil edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey ve batı kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR 2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA 2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA 2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

SAMSUN 5°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

TRABZON 6°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı