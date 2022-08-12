Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 09.07'de meydana gelen deprem 5,50 kilometre derinlikte gerçekleşti. Peki, Çorum'da nerede deprem oldu? Çorum deprem şiddeti, büyüklüğü, merkezi ne?

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 09.07'de meydana gelen deprem 5,50 kilometre derinlikte gerçekleşti. Endişe yaratan gelişme sonrası Çorum deprem şiddeti, büyüklüğü, merkezi ne? Çorum'da nerede deprem oldu merak edildi.

ÇORUM'DA NEREDE DEPREM OLDU?

Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 09.07'de meydana gelen deprem 5,50 kilometre derinlikte gerçekleşti.