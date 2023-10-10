Çorum'da motosiklet ile otomobil çarpışması: Motosiklet sürücüsü yaralandı

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde meydana gelen kaza sonucu motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve motosiklet sürücüsü yaralandı.

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza Yazı Mahallesi Orgeneral Ahmet Çörekçi Caddesinde meydana geldi. Muhammet Hamza yönetimindeki 06 BPT 786 plakalı otomobil ile Evren Ergüleç idaresindeki 05 ADB 882 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Evren Ergüleç yaralandı. Kaza yerine gelen ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü tedavi altına alındı. Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde otomobilin motosiklete çarpmasıyla Evren Ergüleç'in aracın üzerinden asfalta düştüğü görüntülere yansıdı.