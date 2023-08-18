Çorum'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Kazası: Genç Öğretmen Hayatını Kaybetti

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil takla atarak başka bir araca çarptı. Kazada 25 yaşındaki genç öğretmen hayatını kaybederken, babası ağır yaralandı. Kaza anı KGYS kameralarına yansıdı.

Baba ve oğlunu ayıran feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

ÇORUM - Çorum'da kontrolden çıkan otomobilin takla atarak başka bir araca çarptığı kazada 25 yaşındaki genç öğretmen hayatını kaybetti, babası ise ağır yaralandı.

Feci kazanın KGYS kameralarına yansıdı. Kaza, dün Çorum şehir merkezindeki İnönü Caddesi üzerinde bulunan Burunçiftliği Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Can Keser yönetimindeki 19 TP 492 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı. Trafik levhasına çarpan otomobil takla attıktan sonra yol ortasına devrildi. Kazada sürücü Can Keser, olay yerinde hayatını kaybederken babası Muzaffer Keser ise yaralandı.