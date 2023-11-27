Çorum'da Kontrolden Çıkan Otomobilde Yaralı

Bariyerlere çarpan aracın sürücüsü yaralandı

ÇORUM - Çorum'da kontrolden çıkan otomobil orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza Çorum- Samsun Karayolu Hasan Zahir mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.T. idaresindeki 34 DTT 051 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü, olay yerine gelen ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazalı otomobil ise çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.