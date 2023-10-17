Çorum'da Kontrolden Çıkan Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

Çorum'un Kargı ilçesinde, kontrolden çıkarak tarlaya savrulan otomobilde bulunan aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kargı D-100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Bayat yönetimindeki 34 NB 4909 plakalı otomobil, Erzincan'ın Kemah ilçesinden İstanbul istikametine seyir halindeyken, Kargı'nın Hacıhamza köyü Obruk mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya savruldu. Kazada araç sürücüsü Hüseyin Bayat (55), eşi Fatime Bayat (51), kızları Melike Nur (20) ve Saimenur Merve Bayat (25) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulans ile Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Saimenur Merve Bayat Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - ÇORUM