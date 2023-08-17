Çorum'da Kontrolden Çıkan Otomobil Tarım Araziye Devrildi
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Çorum'da meydana gelen kazada, bir otomobil tarım arazisine devrildi. Sürücü ise yara almadan kurtuldu. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Tarlaya uçan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu
ÇORUM - Çorum'da kontrolden çıkan otomobilin tarım arazisine devrildiği kazada, sürücü yara almadan kurtuldu.
Kaza, Çorum-Kuruçay kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş. idaresindeki 10 ACG 830 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde tarım arazisine devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, sağlık görevlilerinin hastane talebini reddetti. Trafik ekiplerince çalışmanın ardından kazada kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.