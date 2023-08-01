Çorum'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla atarak orta refüje çıktı. Sürücü ise yara almadan kazayı atlattı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çorum'da kontrolden çıkan otomobil takla atarak orta refüje çıktı. Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Akşemseddin Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan I. (24) idaresindeki 19 PD 498 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atarak orta refüje çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılmaz hale geldi. - ÇORUM