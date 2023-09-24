Çorum'da Kontrolden Çıkan Otomobil Kaza Yaptı

Yanan otomobilin sürücü son anda kurtuldu

ÇORUM - Çorum'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırıma çarparak boş araziye girdi. Kaza sonrası yangın çıkan otomobildeki sürücü yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Gülabibey Mahallesi Kapaklı 27. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman C. yönetimindeki 19 ADE 476 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak boş araziye girdi. Kaza sonrası otomobilde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kaza sonrası sürücünün araç içerisinde sıkıştığının ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü kendi imkanları ile dışarı çıkarak hayatını zor kurtardı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yanan otomobil itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.