Çorum'da Kaza Sonrası Alev Alan Otomobilde Yangın Söndürüldü

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında alev alan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sürücü ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da kaza yaptıktan sonra alev alan otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, O.C. (31) idaresindeki 19 ADE 476 plakalı otomobil, Kale Mahallesi Ekin Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetine kaybetmesi üzerine yoldan çıktı.

Sürücünün araçta sıkıştığı ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, alkollü olduğu öğrenilen ve aracından inmek istemeyen sürücüyü ikna etmeye çalıştıkları esnada otomobil alev aldı.

Yanan otomobilden zorla çıkartılan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü. Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.