Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Çorum'da Kunduzhan Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, İlknur A. ve Cemal Y. yönetimindeki otomobiller çarpıştı. Kazada yolcu olarak bulunan Nafiye A. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası trafik normale döndü.