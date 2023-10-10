Çorum'da iki otomobil çarpıştı, kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı ve maddi hasarla atlatılan trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Taş Köprü Kavşağında iki otomobil çarpıştı. Kaza maddi hasarla atlatılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde yeşil ışığın yanmasıyla birlikte kavşaktan bekleyen otomobil kavşağa doğru ilerlediği sırada başka bir otomobilin çarptığı görülüyor. - ÇORUM