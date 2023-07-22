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Çorum'da el freni çekilmeyen otomobil orta refüje çıkarak durabildi

Otomobil Haberleri

Çorum'da park halindeki otomobilin el freni çekilmemesi sonucu orta refüje çıkarak durduğu olayda, araç kurtarıldı ve yol trafiğe açıldı.

Çorum'da el freni çekilmeyen otomobil orta refüje çıkarak durabildi.

Olay, Akşemseddin Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde park halinde bulunan ve içerisinde sürücü olmayan 29 ACY 906 plakalı otomobil, el frenini çekilmemesi dolayısıyla hareket etti. Caddede ilerleyen otomobil orta refüje çıkarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Araç sahibi ve vatandaşların yardımlarıyla refüje çıkan otomobil kurtarılarak yol kenarına alındı. Öte yandan, otomobilden akan yağın temizlenmesinin ardından tedbir amaçlı kapatılan şerit trafiğe açıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

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