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Çorum'da Dereye Düşen Otomobilde Baba ve Oğlu Yaralandı

Çorum'da Dereye Düşen Otomobilde Baba ve Oğlu Yaralandı

Otomobil Haberleri

Çorum-Ankara kara yolu ile Akkent Mahallesi arasındaki tali yolda bulunan köprüden dereye düşen otomobildeki baba ve oğlu yaralandı. Yaralılar, çevredeki sürücünün yardımıyla hastaneye götürüldü.

Çorum'da dereye düşen otomobildeki baba ve oğlu yaralandı.

Ömer E. idaresindeki otomobil, Çorum- Ankara kara yolu ile Akkent Mahallesi arasındaki tali yolda bulunan köprüden dereye düştü.

Yaralanan sürücü ile 6 yaşındaki oğlu İsmail Rüzgar E, kendi imkanlarıyla suya gömülen araçtan çıktı.

Yaralı baba ve oğlu, çevredeki sürücünün yardımıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza yerine sevk edilen polis ekipleri, otomobilde başka kimsenin olmadığını belirledi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Otomobil

Ankara Akkent Çorum Otomobil Haberler

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