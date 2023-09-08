Çorum'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün Çorum'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Eylül az önce deprem mi oldu?

AFAD ve Kandilli verilerine göre Çorum'da deprem oldu mu? merak ediliyor. Peki, Çorum'da deprem mi oldu? Bugün Çorum'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Çorum'da deprem ve AFAD 8 Eylül Çorum'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Çorum'da deprem kaç şiddetinde oldu? Çorum'da yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

Çorum'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre Çorum'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Çorum'da deprem mi oldu? Bugün 8 Eylül Çorum'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Çorum'da deprem ve AFAD Çorum'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Çorum'da deprem kaç şiddetinde oldu? Çorum'da yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

KANDİLLİ SON DEPREMLER



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

ÇORUM DEPREM Mİ OLDU?

Çorum'da 8 Eylül günü 2.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 5.0 km olan deprem vatandaşlar tarafından hissedildi.