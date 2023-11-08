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Çorum'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 8 Kasım 2023 bugün Çorum'da deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli deprem listesi!

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KANDİLLİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

ÇORUM DEPREM Mİ OLDU?

Çorum'da 8 Kasım günü 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 5.0 km olan deprem vatandaşlar tarafından hissedildi.