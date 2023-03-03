Çorum'da deprem mi oldu? 3 Mart Cuma 2023 Çorum Merkez'de kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

AFAD verilerine göre bugün Çorum'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, Çorum Merkez'de deprem mi oldu? 3 Mart Çorum Merkez'de kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi? İşte detaylar...

6 Şubat 2023 Pazartesi günü ülkemizin birçok ilinde deprem meydana geldi. Bugün 3 Mart Cuma günü de artçılar olmaya devam ediyor. Depremde arama kurtarma çalışmaları devam ederken hangi ilde kaç büyüklüğünde deprem oldu merak ediliyor. Çorum Merkez'de deprem mi oldu? 3 Mart Çorum Merkez'de kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

DEPREM NEREDE OLDU?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Öğle saatlerinde ise aynı bölgede bu kez 7.6'lık şiddetli bir deprem daha meydana geldi.

BUGÜN DEPREM OLDU MU? (3 MART 2023 CUMA)

Pazartesi günü meydana gelen büyük depremin ardından bugün artçı depremler olmaya devam ediyor. Özellikle Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya vb. şehirlerimizde artçılar olmaya devam etmektedir.

ÇORUM MERKEZ'DE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre 3 Mart Cuma 2023 bugün saat 22:15'te Çorum Merkez'de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem civar bölgelerden de hissedildi.