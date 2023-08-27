Çorum'da bir evin eklentisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Ulukavak Mahallesi Söğütlüevler 3. Cadde'de bulunan Nihat B'ye ait tek katli evin eklenti kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.