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Çorum'da Baraj Gölüne Düşen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Çorum'da geri manevra yapan bir otomobil, Çomar Barajı'na düştü. Kazada sürücü hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.