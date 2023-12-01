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Çorum'da aydınlatma direği kalıntılarına çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

1 Aralık 2023 09:30 Son Güncelleme: 09:32 Abone Ol

Çorum'da Tuba O. idaresindeki bir otomobil, sökülen aydınlatma direğinin kalıntılarına çarptı. Kazada sürücü ve araçta bulunan Nurhan B. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.