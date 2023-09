Çorum'da Arkeopark Çürümeye Terk Edildi

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum'da Hititler döneminde inşa edilen baraj çevresinde 2018'de 10 milyon 700 bin maliyetle yapılan Arkeopark'ın çürümeye terk edildiğini belirterek "Yetkililere sesleniyoruz, özellikle her seçim öncesi söz vermiş olduğunuz, Hititler'in başkenti Boğazkale, Hattuşa, Alacahöyük ve buradan Ortaköy Sapinova tarafına turizm yolu yapacaktınız turizm yolunu da yapmadınız. Gelen turistlerimiz arabacısı yoksa Boğazkale'ye dahi bir araç bulup gelemiyor. Sizlerden ricamız buraları turizme kazandıralım ve bir an önce buralara gerekli değeri verelim" dedi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Hititler'in 3 bin 250 yıl önce inşa ettiği baraj ve çevresinde 2018 yılında 10 milyon 700 bin lira harcanarak yapılan Arkeopark'ın hiç faaliyete geçmeden çürümeye terk edildiğini ifade etti. Bölgeye gidip inceleme yapan Tahtasız, şunları dile getirdi:

"BURALARI TURİZME KAZANDIRALIM VE BİR AN ÖNCE BURALARA GEREKLİ DEĞERİ VERELİM"

"Alacahöyük'te maalesef 4 yıldır burayı anlatıyoruz. 2018 yılında kesin kabulü yapılmasına rağmen 10 milyon 700 bin TL harcanan tesis çürümeye terk edildi ve buranında camları kapıları kırıldı. Yine burada da elektrik panosunun içerisi boşaltıldı ve kaderine terk edilmiş şu anda da harabe halinde. Burada fotoselli kapı olduğu gibi yıkılmış, tavanlardaki ahşaplar düşmek üzere çünkü oradaki bildiğim kadarıyla havalandırmaları sökmek için uğraşmışlar. Burada da havalandırmasına kadar yapılmış tertibatları tamamlanmış yerdeyiz. Evet memleketin parası böyle çarçur ediliyor. Bir tane bekçi dedik ve buraya bir tane bile bekçi koyamadılar. Yani 4 yıldır anlatıyoruz bir tane bekçi bile koyamadılar. Bu alan 3 bin 250 yıl önce Hattiler ve Hititler döneminde Kral 4. Tutalya tarafından bir kuraklık sonucu yapılan barajın rekreasyon alanındayız. Burası 2002 yılında yapılan kazılar sonucunda baraj keşfediliyor ve dönemin yetkilileri buraya turistleri ağırlamak, gezdirebilmek için 277 dönüm alanı buradaki Alacahöyüklü vatandaşlarımızdan istimlak ettiler, bunların hala bir kısım paraları dahi ödenmedi. Burada Hitit eserlerinin sergileneceği sergi salonları, Hitit yemeklerinin yapılacağı lokantalar, atölyeler, sergi salonları ve kazı öğrencilerinin kalabileceği 10 tane toprak ev harabe durumda yakılıyor. Buradan Turizm Bakanlığına sesleniyoruz; burası Devlet Su İşleri tarafından 2018 yılında 10 milyon 700 bin lira harcanarak yapılmış bir tesisteyiz, burası 2018'de teslim alındığında her taraf çok güzeldi. Ama Alacahöyük Belediyesi 2014 yılında kapatıldığı için, burayı Alaca Belediyesi, Çorum Belediyesi, Çorum Valiliği, Hitit Üniversitesi teslim almadı. ve burası maalesef kaderine terk edildi, günden güne çürüyor. 2018 yılında 10 milyon 700 bin lira harcanan tesis çürüyor. Yetkililere sesleniyoruz, özellikle her seçim öncesi söz vermiş olduğunuz, Hititlerin başkenti Boğazkale, Hattuşa, Alacahöyük ve buradan Ortaköy Sapinova tarafına turizm yolu yapacaktınız turizm yolunu da yapmadınız. Gelen turistlerimiz eğer arabacısı yoksa Boğazkaleye dahi bir araç bulup gelemiyor. Burası Hititler'in başkenti. Sizlerden ricamız buraları turizme kazandıralım ve bir an önce buralara gerekli değeri verelim."