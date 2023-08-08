Çorum Belediyesi Tarafından 102 Milyon 500 Bin TL'ye Satın Alınan Araziye Modern Şehir İnşa Edilecek

Çorum Belediyesi'nin 1 milyon 870 bin metrekare alanda hayata geçireceği 'Yeni Şehir' projesi tanıtıldı. Proje çerçevesinde depreme dayanıklı, yenilenebilir enerji üreten modern bir şehir inşa edilecek. Proje alanında konutlar, iş yerleri, yeşil alanlar ve sosyal donatılar yer alacak. Ayrıca, proje çerçevesinde 16 bin metrekare alana sahip kültür merkezi ve 21 bin metrekarelik alana ise meydan yapılacak.

Çorum Belediyesi tarafından 102 milyon 500 bin TL'ye satın alınan araziye modern şehir inşa edilecek.

Çorum Belediyesi'nin 1 milyon 870 bin metrekare alanda hayata geçireceği "Yeni Şehir" projesi tanıtıldı. Proje çerçevesinde depreme dayanıklı, yenilenebilir enerji üreten modern bir şehir inşa edilecek. Proje alanında konutlar, iş yerleri, yeşil alanlar ve sosyal donatılar yer alacak. Ayrıca, proje çerçevesinde 16 bin metrekare alana sahip kültür merkezi ve 21 bin metrekarelik alana ise meydan yapılacak.

Projenin tanıtım programında konuşan Başkan Aşgın, Çorum'da depreme dayanıklı, yenilenebilir enerji üretimi yapan, modern bir şehir inşa edeceklerini söyledi. Göreve gelirken vaat ettikleri 32 proje arasında yeni şehir projesinin de olduğunu hatırlatan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Ekonomik ömrünü tamamladığı için kapatılan çimento fabrikasının 1 milyon 870 bin metrekare arazisini 102 milyon 500 bin TL'ye satın aldık. Tapu devrinin gerçekleştiği günden bu yana proje çalışmalarımızı tamamladık. Alanın yüzde 25'i konut ve iş yerlerinden, yüzde 75'i ise yeşil alan ve sosyal donatılardan oluşacak. Buraya 3 bin 200 konut, 51 villa ve 710 iş yeri inşa edeceğiz" dedi.

Yeni şehre 16 bin metrekare kapalı alana sahip kültür merkezi ve 21 bin metrekarelik meydan yapacaklarını dile getiren Aşgın, "Bu alanda masal bir gibi şehir inşa edeceğiz. Hemşehrilerimiz Çorum'a yakışır bir yerde yaşamlarını sürdürecekler" ifadelerini kullandı.

1 milyon 870 bin metrekare alanda uygulanacak projenin detayları ile konuşan Aşgın "Bizim temel iki vizyonumuz ve bu şehre temel iki borcumuz var. Birisi, 8 bin yıllık kadim Anadolu medeniyetinin güzelliklerini bünyesinde barındıran tarihi Çorum'u yeniden ayağa kaldırmak. İkinci vizyonumuz modern Çorum'u, geleceğin Çorum'unu da yeni şehir projesi ile imar etmek. O yüzden bu projeye biz yüzyılın projesi diyoruz. Yüzyılın projesi şehrimize hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya ile AK Parti İl Başkanı Murat Günay da konuşmalarında projenin Çorum'a hayırlı olması temennisinde bulunarak Başkan Aşgın'ı tebrik ettiler. - ÇORUM