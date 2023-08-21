Çorum Belediyesi Sıklık Tabiat Parkı'nda Karavan Parkı Projesi

Çorum Belediyesi'nin Sıklık Tabiat Parkı'nda hayata geçirdiği "Karavan Parkı" projesi, karavancı gezginlerin ilgi odağı haline geldi. Karavan turu yapan gezginler, parkın sunduğu imkanlarla konaklayarak dinlenme fırsatı buluyor.

Çorum Belediyesi, Sıklık Tabiat Parkı'ndaki "Karavan Parkı" projesiyle karavan turu yapan gezginlere rahat ve konforlu bir konaklama imkanı sunuyor. Park içerisinde oluşturulan Karavan Parkı, gezginlerin dinlenme, tuvalet ve temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği tesisleri içeriyor. Karavan sahipleri, burada kamp yapma imkanı bulurken, bölgeyi ziyaret eden turistler doğanın tadını çıkarıyor.

Antalya'dan Çorum'a karavanıyla seyahat eden Harun Aztekin, Karadeniz turu rotası içerisinde Çorum'u ziyaret ederek iki gün boyunca Sıklık Tabiat Parkı'nda konakladığını ifade etti. Aztekin, kendilerine sunulan imkanlar dolayısıyla Çorum Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. Antalya'dan yola çıkarak Samsun ve Trabzon istikametine doğru ilerlediğini dile getiren Aztekin, "Çorum'da böyle bir karavan parkının olduğunu duyduğumda burada mola vermeye karar verdim. Gerçekten çok memnun kaldım. Buradaki imkanlar oldukça iyi. Elektrik ve su gibi temel ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimiz altyapı mevcut. Ayrıca burada banyo yapma şansına sahibiz. Belediye başkanımız başta olmak üzere bu projede emeği geçen herkese minnettarım" dedi. - ÇORUM