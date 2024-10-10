Çorlu Spor 1947 10 Numara Sportif Efeler CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Çorlu Spor 1947 10 Numara Sportif Efeler maçı ne zaman, saat kaçta?

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ÇORLU SPOR 1947 10 NUMARA SPORTİF EFELER MAÇI HANGİ KANALDA?

Çorlu Spor 1947 10 Numara Sportif Efeler arasındaki TFF 3. Lig 3. Grup maçı yayıncısı bulunmuyor.

ÇORLU SPOR 1947 10 NUMARA SPORTİF EFELER MAÇI SAAT KAÇTA?

Çorlu Spor 1947 10 Numara Sportif Efeler maçı, 13 Ekim Pazar günü oynanacak.

Çorlu Spor 1947 10 Numara Sportif Efeler maçı, saat 15:30'da başlayacak.

ÇORLU SPOR 1947 10 NUMARA SPORTİF EFELER MAÇI KAÇ KAÇ?

Çorlu Spor 1947 10 Numara Sportif Efeler maçı henüz başlamadı.

ÇORLU SPOR 1947 10 NUMARA SPORTİF EFELER MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Çorlu Spor 1947 10 Numara Sportif Efeler maçı, ev sahibi takım sahasında oynanacak.

TFF 3. LİG NEDİR, FORMATI NEDİR?

TFF 3. Lig, Türkiye'deki profesyonel ligler içerisinde 4. kademede ve en altta bulunan ligdir. 1967'de başlayan 3. Lig, 1980-1984 yılları arasında uygulamadan kaldırıldı. 2001'e kadar 3. kademe olarak kalan lig, aynı yıl 2. Lig'in kurulmasıyla 4. kademeye dönüşmüştür. Kasım 2023 tarihinde Filbox 2. Lig ve 3. Lig maçlarının yayın haklarını aldığını duyurdu. 6 Mart 2024'te TFF, her hafta düzenli olarak TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'den birer maçın TFF kurumsal YouTube kanalından canlı yayınlanacağını açıkladı. Daha sonra bu sayı haftada 10 maça çıktı.

TFF 3. Lig, bir önceki sezonun sonunda Bölgesel Amatör Lig müsabakaları sonucunda TFF 3. Lig'e yükselen 12 takım, TFF 2. Ligden düşen 8 takım, TFF 3. Lig'de kalan 42 takım ve TFF Yönetim Kurulu'nun 19.07.2023 tarih ve 05 sayılı toplantısında alınan karar ile hakları dondurulan Kahramanmaraşspor A.Ş. ve Kahramanmaraş İstiklalspor Kulüpleri olmak üzere 64 takımdan oluşur.