21 Eylül günü Çorlu'da meydana gelen elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar Çorlu elektrik ne zaman gelecek? sorusunu araştırdı. Meydana gelen elektrik kesitinin ne zaman son bulacağı merak edilirken arama motorlarında Çorlu elektrik ne zaman gelecek? 21 Eylül Çorlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? soruları aratıldı.

Çorlu elektrik ne zaman gelecek? sorusu 21 Eylül günü Çorlu'da meydana gelen elektrik kesintisinin ardından aratıldı. Elektriklerin ne zaman geleceği merak konusu olmuşken arama motorlarında Çorlu elektrik ne zaman gelecek? 21Eylül Çorlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? sorularına yanıt arandı.

ÇORLU ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

21 Eylül günü Çorlu'da meydana gelen elektrik kesintisi hakkında TREDAŞ internet sitesinde bilgiler şöyle yer aldı:

Mahalle Adı: Önerler

Tahmini Kesinti Süresi: 2.5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi: 21.09.2023 Perşembe Saati: 13:00

Elektrik geliş saati: 21.09.2023 Perşembe Saati: 15:30