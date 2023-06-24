Çorlu'da Otomobil Kazası: 4 Yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, C.T. idaresindeki 34 JJG 86 plakalı otomobil, Türkgücü Mahallesi'nde karşı yönden gelen T.B. yönetimindeki 59 B 5564 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler C.T. ve T. B. ile araçlarda yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.