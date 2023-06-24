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Çorlu'da Otomobil Kazası: 4 Yaralı

Çorlu'da Otomobil Kazası: 4 Yaralı

Otomobil Haberleri

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 4 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralılar Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, C.T. idaresindeki 34 JJG 86 plakalı otomobil, Türkgücü Mahallesi'nde karşı yönden gelen T.B. yönetimindeki 59 B 5564 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler C.T. ve T. B. ile araçlarda yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Otomobil

Tekirdağ Çorlu Otomobil Haberler

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