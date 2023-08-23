Çorlu'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 3 kişi hafif yaralandı. Kazada çarpışan iki otomobilde bulunan sürücüler ve yolcular, Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, H.A. yönetimindeki 22 AK 221 plakalı otomobil, Reşadiye Mahallesi'nde H.Ü. idaresindeki 59 ZY 790 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü H.Ü. ile araçta bulunan 2 kişi de hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirildi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir eve düzenlenen baskında ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Kemalletin Mahallesi'nde oturan O.Ü'nün evinde arama yaptı.
Evde ruhsatsız tüfek ve dolu fişek ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Öte yandan, Hıdırağa Mahallesi'nde rutin denetimlerini sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri K.K'yi durdurarak incelemeye aldı.
Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.