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Çorlu'da Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde 3 Kişi Yaralandı

Çorlu'da Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde 3 Kişi Yaralandı

Otomobil Haberleri

Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tekirdağ Çorlu'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çorlu - Ergene yolu üzeri (Salih Omurtak Caddesi) Çırak Bayırı mevkiinde (Kopsavaş Kışlası) meydana geldi. Edirne Caddesi istikametine seyreden Şaban A. idaresindeki 14 BY 4284 plakalı otomobil ile Çorlu istikametine seyreden Sercan K. yönetimindeki 59 AAS 223 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası sürücüler ve 1 yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Araçlar hurdaya dönerken, trafik bir süre aksadı. Araçların kaldırılmasının ardından yarım saat sonra yol trafiğe açıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

Devlet Hastanesi Tekirdağ Çorlu Otomobil Haberler

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