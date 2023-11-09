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Çorlu'da freni boşalan otobüs otomobile ve vince çarptı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, freni boşalan bir otobüs önce otomobile, daha sonra da vince çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.