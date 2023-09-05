Çorlu'da Alkollü Sürücünün Otomobili Dereye Uçtu: 2 Yaralı

Tekirdağ Çorlu'da alkollü sürücünün virajı alamayarak kullandığı otomobil dereye uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

Alkollü araç sürücüsü dereye uçtu: 2 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da virajı alamayan alkollü sürücünün kullandığı otomobil dereye uçtu. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde Hürriyet Mahallesi TOKİ Konutları mevkiindeki çakıl yolda meydana geldi. Eski Bağlar Caddesi istikametinden Önerler Akkadı Kümeevler istikametine seyreden B.O. idaresindeki 59 AHA 211 plakalı hafif ticari araç, yokuş aşağı seyrederken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajda dereye uçtu.

Kaza sonrası sürücü B.O. ve araçta yolcu olarak bulunan D.O. yaralandı. Yaralı 2 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik polisi tarafından sürücü B.O.'nun yapılan kontrolünde 3.10 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.