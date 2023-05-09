Çorlu Belediyesi'nden vergi borcu yapılandırması uyarısı

Çorlu Belediyesi, yurttaşların vergi borcu yapılandırması için son ödeme tarihini hatırlattı. Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 2023 yılı 1. taksit, 7256 ve 7326 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılan borçların son ödeme tarihi 31 Mayıs 2023 olarak belirlendi.

Çorlu Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, yurttaşların yapılandırdıkları vergi borçları ödemeleri için son günün 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü olduğunu hatırlatıldı.

Çorlu Belediyesi'nde Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 2023 yılı 1. taksit, 7256 ve 7326 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılan borçların 15. ve 11. taksit ödemeleri ise 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü sona eriyor.

Konuyla ilgili açıklamada yapan Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kum, doğabilecek mağduriyetlere karşı yurttaşlara uyarıda bulunarak şunları söyledi:

"Vatandaşlarımız belediyemize olan geçmiş yıllara ait vergi borçlarını 7256 ve 7326 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanarak yapılandırmışlardı. Söz konusu yapılandırmadan faydalanma haklarını kaybetmemeleri için belirtilen süre içerisinde borç yapılandırma taksitlerini ödemeleri önem arz ediyor. Emlak Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi ile Çevre Temizlik Vergisi için 2023 yılı 1. taksit ödemelerinin yanı sıra 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 15. ve 7326 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 11. taksit ödemelerinde son gün 31 Mayıs 2023 Çarşamba günüdür. Ödemelerinizi mesai saati bitimine kadar yapabilir, 444 99 59 numaralı iletişim hattımızı arayarak çağrı merkezimizden ilgili borçlarını öğrenebilirsiniz. Belediyemiz ana hizmet binasındaki veznelerimiz 27 Mayıs Cumartesi ve 28 Mayıs Pazar günleri de hizmet vermeye devam edecek."

Başkan Yardımcısı Kum, veznelerde yaşanabilecek yoğunluğa karşı ilgili ödemelerin son güne bırakılmaması konusunda da uyarıda bulundu.