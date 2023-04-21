Ramazan ayının sona ermesi nedeniyle Çorlu Bayram namazı saat kaçta? Sorusu gündeme geliyor. Ramazan Bayramının başlangıcı olarak belirlenen bayramın ilk gününde namaz kılmak isteyen Müslümanlar tarafından Çorlu Bayram namazı saat kaçta? Sorusu merak edilmekte. Peki, Çorlu Bayram namazı saat kaçta? Çorlu Bayram namazı saati!

Çorlu Bayram namazı saat kaçta? Sorusu, yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma günü başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre hangi ilde bayram namazı saat kaçta okunuyor açıklandı. Peki, Çorlu Bayram namazı saat kaçta? Çorlu Bayram namazı saati! Çorlu Bayram namazı ezanı ne zaman okunuyor?

ÇORLU BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan Bayramının ilk günü sabah saatlerinde kılınmakta olan Bayram namazı, bu yıl 21 Nisan sabahına tekabül etmektedir. Çorlu bayram namazı ezanı saat 06.55'de okunmaktadır. 21 Nisan günü sabah saat 06:49'da İstanbul'da, 06:34 Ankara'da, 06:59'da İzmir'de bayram namazı kılınacaktır. Buna göre Çorlu Bayram namazı 06.55'de kılınmaktadır. Diğer illerin bayram namazı saatleri ise aşağıda yer almaktadır.

BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

İstanbul: 06:49

Ankara: 06:34

İzmir: 06:59

Bursa: 06:49

Adana: 06:27

Çanakkale: 07:00