Corendon Travel, Hollanda'dan Alanya'ya 12 Ay Boyunca Turist Getirecek

Corendon Travel, şubat ayından itibaren Hollanda'dan Alanya'ya 12 ay boyunca turist getirecek. Alanya'nın potansiyelini daha verimli değerlendirmek isteyen Corendon, kış sezonunda da operasyonlarına devam edecek. Corendon, Amsterdam ve diğer şehirlerden düzenleyeceği uçuşlarla 2024'te Alanya destinasyonu için 150 bine yakın ilave kapasite sunmayı hedefliyor.

Avrupalı tatilseverleri şimdiye kadar sadece yaz döneminde Alanya'ya taşıyan Corendon Travel, şubat ayından itibaren Hollanda'dan Alanya'ya 12 ay boyunca turist getirecek.

Corendon Travel'in bir otelde düzenlediği toplantıya, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Corendon Travel Yönetim Kurulu Başkanı Atılay Uslu, toplantıda, 2024 yılından itibaren gerçekleştirecekleri operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Alanya'nın, Hollanda, Belçika ve İskandinav ülkeleri için popüler bir tatil merkezi olduğunu dile getiren Uslu, ilçenin ürün çeşitliliği ve tatil konseptleriyle farklı kitlelere hitap edebildiğini söyledi.

Alanya'nın potansiyelinin daha verimli değerlendirilebileceğine inandıklarını belirten Uslu, "İkliminin elverişliliğiyle kış mevsiminde güneşle buluşmak isteyenler için çok doğru bir alternatif olduğuna inandığımız için Alanya operasyonlarımıza kış sezonunda da devam etme kararı aldık. Yaz sezonundan sonra şubat ayında Amsterdam'dan başlayacağımız kesintisiz operasyonumuza yıl boyunca farklı şehir ve ülkelerden kapasiteler ekleyerek bu destinasyonda büyümeye devam edeceğiz. Bu şekilde Avrupalı tatilcilere 12 ay boyunca Alanya'da tatil imkanı sunacağız." dedi.

"2024'te Alanya destinasyonu için 150 bine yakın ilave kapasite sunulmuş olacak"

Uslu, Corendon'un şubat ayında Amsterdam'dan tatil cenneti Alanya'ya haftada 2 uçuş düzenleyeceğini ifade etti.

Amsterdam'dan Alanya'ya mart ayında haftada 4, nisan ayında ise haftada 14 uçuş olacağını belirten Uslu, şöyle konuştu:

"Nisan itibarıyla Hollanda, Belçika ve Danimarka'dan Alanya'ya günlük uçuşlar yapılırken nisan ortasıyla beraber ek seferlerle haftalık 24'e yükselecek. Corendon, Amsterdam'ın yanı sıra Maastricht, Eindhoven, Brüksel ve Groningen şehirlerinden uçuşlar ile de turistleri Alanya ile buluşturacak. Genişletilmiş programla 2024'te Alanya destinasyonu için 150 bine yakın ilave kapasite sunulmuş olacak. Corendon tüm bu uçuşları grup çatısı altındaki hava yolu şirketi Corendon Airlines ile gerçekleştirecek."

Uslu, Danimarka'da da faaliyet gösteren kendi tur operatörleri aracılığıyla Alanya'ya yapacakları uçuşları artıracaklarını, 11 Mayıs 2024 itibarıyla Kopenhag ve Billund'dan haftada 2, Aalborg'tan ise haftada 1 olmak üzere yapacakları uçuşların sayısını artırmak için Danimarka'daki pazarlama faaliyetlerine ağırlık vereceklerini bildirdi.

"Corendon, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nı merkez noktalarından biri haline getirmek istiyor"

ALTİD Başkanı Sili, 24 yıllık şirket Corendon'un Alanya'da ciddi operasyonlar yürüttüğünü söyledi. Şu anda haftada 7 uçaklarının Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na geldiğini belirten Sili, "Kış sezonu da dahil olmak üzere 150 bin yolcu planlamaları var. Ümit ediyoruz ki bu daha da artacak." dedi.

Sili, kış döneminde sezonun canlandırılması, kışın kapalı olan otel sayısının azaltılması, kente ekonomik katkı sağlanması anlamında ciddi bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kaymakam Ürkmezer de Corendon'un yolcularını daha çok Antalya üzerinden Alanya'ya getirdiğini söyledi. Ürkmezer, "Corendon, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nı merkez noktalarından biri haline getirmek istiyor. Böylece ilçeye tatile gelen turistler, Antalya ile Manavgat arasında yaşanan trafik yoğunluğundan da kurtulmuş olacak. Şubat ayından itibaren hava yoluyla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na yolcu indirmeye başlamasıyla da ülke ve ilçe turizmine kışın da katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Alanya Belediye Başkanı Yücel de Corendon'un Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nı kullanarak ilçeye 150 bin turist getirme hedefinin kış turizmine sağlayacağı katkıya işaret etti.