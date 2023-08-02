Corendon Travel, 2024'ten itibaren Alanya'ya 12 ay boyunca turist getirecek

CORENDON Travel tarafından Şubat 2024'ten itibaren Antalya'nın Alanya ilçesine 12 ay boyunca turist getirileceği açıklandı.

Nisan 2024 itibari ile Hollanda, Belçika ve Danimarka'dan ek seferlerle haftalık uçuşu 24'e çıkaracak olan Corendon'un tüm bu uçuşları grup çatısı altındaki havayolu şirketi Corendon Airlines ile gerçekleştireceği belirtildi. Hollanda ve Belçika'dan Türkiye'ye turist getiren tur operatörü Corendon'un Alanya operasyonlarını büyütme kararıyla ilgili Alanya'da toplantı düzenlendi. Toplantıya, Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Corendon Travel Yönetim Kurulu Başkanı Atılay Uslu, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, protokol üyeleri ve Alanya turizminin önde gelen sivil toplum kuruluşları katıldı.

'12 AY BOYUNCA ALANYA'DA TATİL İMKANI SUNACAĞIZ'

Corendon Travel Yönetim Kurulu Başkanı Atılay Uslu, 2024 yılından itibaren gerçekleşecek operasyonlar hakkında gazetecilere bilgi verdi. 75 bin turistin 50 bininin Antalya'dan, 25 bininin Alanya Gazipaşa Havalimanı'ndan Alanya'ya geldiğini aktaran Atılay Uslu, Antalya Havalimanı'nı kullanan yolcuları zaman çilesinden kurtarmak için Gazipaşa Alanya Havalimanı'na bu yıl odaklandıklarını belirtti. Avrupalı tatil severleri şimdiye kadar sadece yaz döneminde Alanya'ya taşıdıklarını kaydeden Atılay Uslu, 17 Şubat 2024 tarihi itibarıyla Hollanda'dan Alanya'ya 12 ay boyunca tatil imkanı sunacağız. Burada Alanya'nın maddi ve manevi desteklerine ihtiyacımız var. Kurulduğumuz ilk günden beri Alanya önemli bir turizm destinasyonu olmuştur. Hollanda, Belçika ve İskandinav ülkeleri için oldukça popüler bir tatil merkezi konumunda. Sunduğu ürün çeşitliliğiyle farklı kitlelere hitap etmesi hem aileler hem gençler hem de her yaştan insan için farklı tatil konseptleri üretiyor olması Alanya'nın en cezbedici noktalarından biri. Biz de Alanya'nın sahip olduğu bu potansiyelin daha verimli değerlendirilebileceğine inanıyoruz. Yaz sezonundan sonra, şubat ayında Amsterdam'dan başlayacağımız kesintisiz operasyonumuza yıl boyunca farklı şehir ve ülkelerden kapasiteler ekleyerek bu destinasyonda büyümeye devam edeceğiz. Bu şekilde Avrupalı tatilcilere 12 ay boyunca Alanya'da tatil imkanı sunacağız dedi.

'DAHA DA ARTACAK'

TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili de Corendon 24 yıllık bir şirket ve Alanya'ya ciddi operasyonlar yürütüyor. Şu anda haftalık 7 uçakları inmekte ve önümüzdeki sene itibarıyla da Alanya Gazipaşa Havalimanı'nı base (üs) yaparak toplamda sezon boyunca, kış da dahil olmak üzere 150 bin yolcu planlamaları var. Ümit ediyoruz ki bu daha da artacak. Corendon, Hollanda'dan çıkan bir şirket ama şu anda Belçika ve Danimarka'da da operasyon gerçekleştiriyor ve havayolları olarak da Türkiye turizminin ihtiyacı olan uçak koltuğuna ciddi destek veren bir şirket. Dolayısıyla bugün burada yaptığımız toplantıda önümüzdeki hem kış döneminde sezonun canlandırılması anlamında otellerimizin kapalı olan sayısını azaltma anlamında hem de şehrimize ekonomik katkı sağlaması anlamında ciddi bir görüşme gerçekleştirdik diye konuştu.

Corendon'un, 17 Şubat 2024 tarihi itibari ile Hollanda'dan Alanya'ya 12 ay boyunca tatil imkanı sunacağı, şubat ayından itibaren Amsterdam'dan Alanya'ya haftada 2 uçuş, Amsterdam'dan Alanya'ya mart ayında haftada 4 uçuş, nisan ayında ise haftada 14 uçuş ekleyeceği belirtildi. Nisan 2024 itibari ile Hollanda, Belçika ve Danimarka'dan ek seferlerle haftalık uçuşları 24'e çıkaracak olan Corendon'un, Amsterdam'ın yanı sıra Maastricht, Eindhoven, Brüksel ve Groningen şehirlerinden uçuşlar da gerçekleştireceği kaydedildi. Genişletilmiş programla birlikte 2024'te Alanya destinasyonu için 150 bine yakın ilave kapasite sunmasının planladığı açıklanan Corendon'un tüm bu uçuşları grup çatısı altındaki havayolu şirketi Corendon Airlines ile gerçekleştireceği belirtildi. (DHA)