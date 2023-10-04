Corendon Airlines, Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne özel kampanya başlattı

Corendon Airlines, patili dostlara yönelik hazırladığı kampanya ile 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne dikkat çekiyor.

Dünyanın 65 ülkesine ve 165 havalimanına uçarak milyonlarca yolcuyu en popüler tatil destinasyonlarına taşıyan Corendon Airlines, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne özel bir kampanya başlattı.

Hava yolu şirketi, kampanya çerçevesinde 4-5 Ekim 2023 tarihlerinde yapılacak uçuş rezervasyonlarında, evcil hayvan taşıma hizmetini (kabinde & kargoda) ücretsiz olarak sunuyor. Hava yolu şirketinin sevimli dostlara yönelik kampanyası iki gün boyunca mevcut uçuşların tümünde yapılacak biletlemelerde uygulanacak.

Can yoldaşların haklarını, güvenli ve konforlu seyahatini önemseyen firma, yaptığı kampanya ile Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne ilişkin bir farkındalık oluşturmayı hedefliyor. - ANTALYA