Corendon Airlines, 2024 yaz sezonunda birçok Avrupa ülkesinden Türkiye, İspanya, Yunanistan, Fas ve Mısır'daki tatil destinasyonlarına üç milyon koltuk kapasitesi sunacak. Firma, toplam 38 havalimanından 30 destinasyona direkt uçuşlar gerçekleştirecek.

Her yıl milyonlarca Avrupalı turisti en popüler tatil destinasyonlarına taşıyan Corendon Airlines, 2024 yaz programını açıkladı. Hava yolu firması, gelecek sezon için birçok Avrupa ülkesinden başta Türkiye olmak üzere, İspanya, Yunanistan, Fas ve Mısır'daki tatil destinasyonlarına yaklaşık üç milyon koltuk kapasitesi sunacak.

2024 sezonunda Almanya, Avusturya, İsviçre, Hollanda, Belçika, Polonya ve Birleşik Krallık'ın toplam 38 havalimanından turistik ve etnik olmak üzere 30 destinasyona direkt uçacak olan firma sezon boyunca toplam 32 uçakla operasyon yürütecek.

"Yolcularımıza yine bol güneşli destinasyonlara direkt uçuşlar sunmaya devam edeceğiz"

Geçtiğimiz sezonu değerlendirerek sözlerine başlayan Corendon Airlines Ticaret Direktörü Mine Aslan, "2023 yazı, bizim için başta Almanca konuşulan ülkeler olmak üzere Avrupa'daki tüm kaynak pazarlarımızda son derece iyi geçti. 2024 yazı için de yaklaşık aynı seviyede bir talep beklediğimiz için destinasyon çeşitliliği ve uçuş frekansı açısından yolcularımıza talep ettikleri ürünleri sunmaya devam edeceğiz. Zorlu küresel ekonomik gelişmeler nedeniyle uçuş programında genişleme yerine istikrara önem verirken, her zamanki gibi yine operasyonlarımızın konforlu ve güvenli olmasına odaklanıyor olacağız" dedi. Aslan, operasyonel verimlilik sağlamak amacıyla uçuşlarını kendi filoları ile gerçekleştireceklerini ifade ederken, yüksek sezonda kısa süreli ve küçük ölçekte wet-lease kiralamaların da söz konusu olabileceğini belirtti.

Almanya havalimanlarından haftada yaklaşık 300 direkt uçuş

Almanya'daki havalimanlarında 2024 yaz dönemi boyunca 20'den fazla tatil destinasyonuna haftada yaklaşık 300 direkt uçuş sunan Corendon Airlines, özellikle uçaklarını konumlandırdıkları (base ettikleri) Köln-Bonn, Düsseldorf, Hannover ve Nürnberg havalimanlarına ağırlık veriyor. Mine Aslan, Avrupa'da yaşayan Türklerin gelecek sene Türkiye'ye daha çok gelmek isteyeceği öngörüsüyle "etnik" olarak tanımlanan bu uçuşlara talebin artmasını beklediklerini, bu nedenle bu uçuşların başlangıç ve bitiş periyodunu daha önceki senelere kıyasla uzattıklarını belirtti. İngiltere pazarında ise kısa sürede başarı yakalayan hava yolu şirketi, 2024 yaz sezonunda da İngiltere'nin 7 meydanından Antalya ve Dalaman'a haftalık 30 uçuş ile 500 binin üzerinde koltuk sunuyor.

Avusturya'nın dört farklı havalimanından Antalya'ya uçacak

Corendon Airlines 2024 yazı boyunca Avusturya'nın Viyana, Graz, Salzburg ve Linz şehirlerinden Antalya ve İzmir gibi popüler tatil destinasyonlarına haftada 25 direkt sefer yapacak. Bu uçuşlar ile Avusturya'nın en fazla havalimanından direkt Antalya'ya uçan tek tatil hava yolu şirketi olacak. - ANTALYA