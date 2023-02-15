Çörek otunun faydaları her dönemde önemini korumuştur. Sağlığa birçok faydası bulunan çörek otunun genellikle Batı Asya, Ortadoğu ve Avrupa'da Türkiye'de ise Konya yöresinde yetişmektedir. Çörek otu tohumları ve yağı, Ortadoğu ve Uzakdoğu ülkelerinde doğal tıbbi ilaç olarak yüzyıllardır tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Peki, Çörek otunun faydaları nelerdir? Çörek otu yağının saça ve cilde faydaları neler? Çörek otu ne işe yarar?

Sağlığa, cilde ve saça faydaları saymakla bitmeyen çörek otu bileşiminde bol miktarda karbonhidrat, protein ve yağ içerir. Peki, Çörek otunun faydaları nelerdir? Çörek otu yağının saça ve cilde faydaları neler? Çörek otu ne işe yarar? İşte detaylar haberimizde...

ÇÖREK OTU NEDİR?

Çörek otu bitkisi Dünya'da genellikle Batı Asya, Ortadoğu ve Avrupa'da Türkiye'de ise Konya yöresinde yetişmektedir. Çörek otu tohumları ve yağı, Ortadoğu ve Uzakdoğu ülkelerinde doğal tıbbi ilaç olarak yüzyıllardır tedavi amacıyla kullanılmaktadır.

Çörek otu (Nigella Sativa) bitkisinin tohumları, bitkinin aktif bileşenlerini içermektedir. Çörek otu yağı, çörek otu tohumlarından soğuk pres yöntemiyle elde edilir. Soğuk pres yöntemiyle üretilen yağlar, yüksek sıcaklığa maruz kalmadıkları için trans yağ asitleri de oluşmamaktadır.

ÇÖREK OTU HANGİ VİTAMİNLERİ İÇERİR?

Çörek otu, bileşiminde bol miktarda karbonhidrat, protein ve yağ içermesi dışında;

A, B1, B2, B3, B6, B9 ve C vitaminleri,

Potasyum,

Kalsiyum,

Fosfor,

Magnezyum,

Sodyum,

Demir,

Manganez,

Çinko,

Bakır gibi vitamin ve mineraller içermektedir.

ÇÖREK OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Çörek otunun öksürüğü kesme özelliği vardır.

Hücreleri yenileyen çörek otu yaraları hızla iyileştirir.

Mide dostu olan çörek otu hazmın kolaylaşmasına destek verir.

Regl döneminde oluşan ağrıları ve çeşitli sorunları hafifletir.

Erken menopozu engeller ve kadınlık hormonunu güçlendirir.

Romatizma hastalıklarını iyileştirir.

Böbrekleri temizleyen çörek otunun idrar söktürücü özelliği vardır.

Baş ağrısı ve migren rahatsızlıklarına iyi gelir.

Gribal enfeksiyonlarla savaşır ve bağışıklığı kuvvetlendirir.

ÇÖREK OTU YAĞI SAÇA FAYDALARI NELER?

Birçok saç maskesi ve şampuanın içeriğinde çörek otu yağı da yer almaktadır. Antifungal (mantar önleyici), antioksidan ve enflamasyon giderici özellikleriyle de bu alanda da kullanılabilmektedir. Hakkında kesin çalışmalar olmamakla birlikte çörek otu yağının saçı ve saç derisini nemlendirdiği, saça hacim ve güç kazandırabildiği, saça parlaklık verdiği ve kepek oluşumunun önüne geçebileceği düşünülmektedir. Yapılan bazı çalışmalar sonucunda çörek otu yağının diğer bazı bitkisel bileşenler ile kullanımı sonucunda saç uzamasında ve saç dökülmesinin önüne geçilmesinde etkili olabileceği gösterilmiştir.

Her ne kadar bu konuda yapılan bazı çalışmalar olumlu sonuçlar gösterse de çörek otu yağının saçta kullanımı hakkında yeterli miktarda veri bulunmamaktadır. Bu sebeple çörek otu yağının saçta kullanımı hakkında kesin ve net ifadelerde bulunmak mümkün değildir.

ÇÖREK OTU YAĞI CİLDE FAYDALARI NELER?

Çörek otu yağı cilde faydaları ile de öne çıkan bitkisel bir yağdır. Birçok dermatolojik problemin tedavisi için yardımcı olabileceğine dair yapılan çalışmalar vardır. Çörek otu yağının etkili olduğu düşünülen cilt problemleri şunlardır:

Çörek otu yağının aknede etkili olduğuna dair yapılmış bazı çalışmalar bulunmaktadır. Antimikrobiyal ve enflamasyon giderici özellikleri sebebiyle çörek otu yağının aknede etkili olduğu düşünülmektedir.

Sedef hastalığı: Yapılan bazı çalışmalar çörek otu yağı kullanımı ile sedef hastalığı semptomlarının hafifletilebildiği gösterilmiştir. Ancak bu çalışmalar kesin ifadeler için yeterli değildir, bu alanda daha çok çalışma gerekmektedir.

Araştırmacılar yaptıkları bazı çalışmalar sonucunda çörek otu yağının cilt içerisinde, cilde renk veren pigment olan melanini yayma özelliği olabileceğini öne sürmüşlerdir. Bu çalışmalar çörek otu yağı kullanımı ile vitiligo hastalığında iyileşme görülebildiği gösterilmiştir.

Çörek otu yağı ana bileşeni olan timokinon sayesinde yara iyileşmesini destekleyebilmektedir. Enflamasyon giderici, antioksidan ve antibakteriyel özellikleri ile yanık, kesik ve diğer yaraların iyileşmesinde etkili olabileceği düşünülmektedir. Bu konuda yapılan bazı çalışmalar bu fikri destekler nitelikte sonuçlar vermiştir.

Yine içeriğindeki ana bileşen olan timokinon sayesinde çörek otu yağının, kuru ve kaşıntılı bir cilde sebep olan egzama hastalığının semptomlarının iyileşmesine de yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Yapılan bazı çalışmalar bu fikri desteklemektedir. Bununla birlikte çörek otu yağı egzama ile ilişkili cilt enfeksiyonlarını önlemede de yardımcı olabilir.

NOT: Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.